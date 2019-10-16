Son Dakika Haberleri: (Düzeltme) Üniversitede terör örgütüne elaman temin eden 3 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa (Düzeltme) Üniversitede terör örgütüne elaman temin eden 3 kişi tutuklandı

(Düzeltme) Üniversitede terör örgütüne elaman temin eden 3 kişi tutuklandı

17 dakika önce

Mersin'de üniversitede terör örgütüne eleman kazandırma çalışmaları yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3'ü tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Düzeltme) Üniversitede terör örgütüne elaman temin eden 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Mersin'de üniversitede terör örgütüne eleman kazandırma çalışmaları yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3'ü tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH adına Mersin Üniversitesi (MEÜ) içerisinde faaliyet yürüten, yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütünün birçok toplantısına katılan ve üniversite içerisinde örgüte elaman temin etme çalışmaları yürüttükleri tespit edilen 13 kişiden 12'si gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan örgüt propagandası içeren kitaplar ve dijital malzemeler ele geçirildi.


Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.A., G.K., B.Ç. tutuklanırken, 9 kişi ise yurtdışı yasağı ile adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:23 Kaynak: İHA
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