(Düzeltme) Van'da 1 terörist sağ olarak yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Düzeltme) Van'da 1 terörist sağ olarak yakalandı - Son Dakika

(Düzeltme) Van'da 1 terörist sağ olarak yakalandı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 1 terörist sağ olarak yakalandı.

(Düzeltme) Van'da 1 terörist sağ olarak yakalandı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 1 terörist sağ olarak yakalandı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 27 Şubat 2020 tarihinde Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesinde icra edilen operasyonda 2013 yılından beri 'PKK/KCK törör örgütüne üye olma' suçundan aranan 1 bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak ele geçirilmiştir. Yapılan ev aramasında bölücü terör örgütü mensubuna ait adet piyade tüfeği çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecek" denildi. - VAN

Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi
İdlib'deki operasyonlar - 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım Kaybolduktan 20 saat sonra bulunan yaşlı adamın ilk isteği çay oldu

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 01:37:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Düzeltme) Van'da 1 terörist sağ olarak yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]