DÜZELTME ve - Son Dakika
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DÜZELTME ve

6 saat önce

DÜZELTME ve İPTAL20 Şubat 2020 saat 03.27 'de yayınladığımız "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : "(İdlib'de) Ateşkesi tesis etmek için çaba sarf etmemiz lazım" - MÜNİH" ve saat 03.33'de yayınladığımız "Almanya Dışişleri Bakanı Maas - MÜNİH" başlıklı görüntülerimiz sehven yayınlanmıştır.

DÜZELTME ve İPTAL

20 Şubat 2020 saat 03.27 'de yayınladığımız "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : "( İdlib'de) Ateşkesi tesis etmek için çaba sarf etmemiz lazım" - MÜNİH" ve saat 03.33'de yayınladığımız "Almanya Dışişleri Bakanı Maas - MÜNİH" başlıklı görüntülerimiz sehven yayınlanmıştır.

DÜZELTME ve

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:29 Kaynak: AA
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Son Dakika

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