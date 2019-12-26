DÜZELTME VE ÖZÜR AÇIKLAMASI - Son Dakika
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DÜZELTME VE ÖZÜR AÇIKLAMASI

6 saat önce

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, 28 aralık 2018'de Kulüpler Birliği'nin yaptığı bildiriyi resmi web sitesinde yayınlayan 8 kulübü kast ederek ' Firavun'un laneti gibi bu 8 takımın 3'ü küme düştü' ifadesini kullanmıştır.

DÜZELTME VE ÖZÜR AÇIKLAMASI, System.String[]

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, 28 aralık 2018'de Kulüpler Birliği'nin yaptığı bildiriyi resmi web sitesinde yayınlayan 8 kulübü kast ederek ' Firavun'un laneti gibi bu 8 takımın 3'ü küme düştü' ifadesini kullanmıştır.


Ancak Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in kast ettiği kulüpler arasında Sivasspor kulübü yer almamaktadır.


Söz konusu bildiriyi yayınlayan kulüpler Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor, Erzurumspor, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Konyaspor'dur.


Düzeltir, özür dileriz

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:39 
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