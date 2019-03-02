Son Dakika Haberleri: Düzeltmeyi Yaptım) Erciş'te Sosyal Medya Üzerinden Terör Örgütü Pkk/kck Propagandası Yapan 2 Kişi...

Düzeltmeyi Yaptım) Erciş'te Sosyal Medya Üzerinden Terör Örgütü Pkk/kck Propagandası Yapan 2 Kişi...

52 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzeltmeyi Yaptım) Erciş'te Sosyal Medya Üzerinden Terör Örgütü Pkk/kck Propagandası Yapan 2 Kişi..., System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile koordineli olarak 01 Mart 2019 günü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince sosyal medya üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; L.S., A.D. ve İ.B. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca İ.B adli kontrol şartıyla serbest, L.S. ve A.D. ise tutuklandı" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

Van, Erciş, 3. Sayfa
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