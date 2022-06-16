Düzenek kurdukları evlerde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Düzenek kurdukları evlerde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

16.06.2022 23:50
Düzenek kurdukları evlerde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir apartmanda 2 ayrı daireye yapılan baskında, saksılara ekilmiş çok sayıda kenevir ve uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir apartmanda 2 ayrı daireye yapılan baskında, saksılara ekilmiş çok sayıda kenevir ve uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi. Polis, düzenek kurup saksıda uyuşturucu imalatı yapan Şahin B. ve Muhammet Ç.'yi gözaltına aldı.

Polis, Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi Saygın Apartmanı'nda oturan Şahin B. ve Muhammet Ç.'nin, evlerinde uyuşturucu imal ettiği bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, Şahin B. ve Muhammet Ç.'yi, teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucunda Şahin B. ve Muhammet Ç.'nin oturduğu apartmana baskın yapan ekipler, 2 ayrı evde yaptığı aramada, yaklaşık 200 adet çiçek saksısı içine ekilmiş kenevir bitkisi, uyuşturucu imalatında kullanılan aparatlar, özel düzenek ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Polis, kenevir ve aparatlara el koyup, Şahin B. ve Muhammet Ç.'yi gözaltına aldı. Şahin B.'nin, uyuşturucu imalatına çevirdiği dubleks evi 1 yıl önce kiralayıp, daha sonra satın aldığı öğrenildi. Apartman sakinlerinin daha önce de kokudan dolayı rahatsız oldukları ve bu nedenle Şahin B.'yi defalarca uyardıkları öğrenildi.Öte yandan, Şahin B. ve Muhammet Ç.'nin esrar üretiminde kullanılan kenevir bitkisi yetiştirmek için evin bütün odalarına özel aydınlatma, havalandırma ve nem tertibat sistemi kurduğu belirtildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri imha edilirken, gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Düzenek kurdukları evlerde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
Düzenek kurdukları evlerde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
Düzenek kurdukları evlerde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
Düzenek kurdukları evlerde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
Düzenek kurdukları evlerde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
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Akhisar'ın 3 mahallesinde 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Akhisar'ın 3 mahallesinde 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Kahramanmaraş'ta 35 kök kenevir ele geçirildi Kahramanmaraş'ta 35 kök kenevir ele geçirildi
Kaynak: DHA

Kızılpınar, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzenek kurdukları evlerde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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