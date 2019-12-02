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'Düzenin Sınırları' sergisi açıldı

6 saat önce

Resimlerinde tabiat biçimleri üzerinde yoğunlaşan Zahit Yıldız'ın 'Düzenin Sınırları' isimli resim sergisi, aralık ayı boyunca Trump Art Gallery'de (TAG) sanatseverlerle buluşacak.

'Düzenin Sınırları' sergisi açıldı, System.String[]

Resimlerinde tabiat biçimleri üzerinde yoğunlaşan Zahit Yıldız'ın 'Düzenin Sınırları' isimli resim sergisi, aralık ayı boyunca Trump Art Gallery'de (TAG) sanatseverlerle buluşacak. Sanatçı resimlerinde doğanın görünmeyen yönlerini kendi renk ve biçim anlayışıyla teşhir ediyor, 'sessiz sınırsızlık' kavramını ele alıyor.

Trump Art Gallery, 01 – 31 Aralık tarihleri arasında sanatçı Zahit Yıldız'ın 'Düzenin Sınırları' adlı kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Eserlerinde tabiat biçimleri üzerinde yoğunlaşan Zahit Yıldız, doğanın görünmeyen yönlerini kendi renk ve biçim anlayışıyla teşhir ediyor. Yıldız, resimlerinde sınırlanmış gibi gözükse de aslında 'sessiz sınırsızlık' kavramını ele alıyor, sınırlara rağmen özgürlüğe atıfta bulunuyor. Renklerin etkileşimini yakalayarak derinlik algısı yaratıyor ve bununla birlikte rengin leke değerini hesaplıyor.

Orkestra gibi bağımlı çeşitlilik ve çok sesli bir armoni sergileyen sanatçı, eserlerinde armoniyi harmoniye dönüştürüp çizgi, nokta, renk ve leke gibi unsurları değerlendirerek bilinen yolları aşmayı amaçlıyor. Kaynağını doğadan, nesnelerden ve ustalardan alıp derinliği değil izlemi yansıtıyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği 'Düzenin Sınırları' adlı sergi, 31 Aralık tarihine kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery'de ziyaret edilebilir.


Donald Trump, Aralık, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:51 Kaynak: DHA
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