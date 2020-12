Düzenledikleri kampanyayla karantinadakilere yemek dağıtıyorlar - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı 4 mahallenin önde gelenleri koronavirüs karantinasında bulunanlar için kampanya başlatarak, her gün 3 çeşit sıcak yemek dağıtmaya başladı. 103 aileye yemek dağıttıklarını söyleyen Emin Sanpur, "Biz bu yardım kampanyasına başlarken ilkokul, ortaokul öğrencileri de gelerek ceplerindeki 5- 10 lira ile destek verdiler" dedi.

Lüleburgaz'ın Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Güneş, Barış, Gündoğu ve Özerler mahallelerinde bir grup yardımsever, Covid-19 hastalığına yakalanan veya temaslı olup karantina altında bulunanlar için yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 20 gün önce muhtarlıklardan aldıkları listeyle birlikte karantinadaki vatandaşları tespit eden gönüllüler, topladıkları yardımlarla birlikte bu kişilere 3 çeşit sıcak yemek yardımında bulunmaya başladı. 13 hane ile kampanyaya başlayan gönüllüler, 103 hanede yaklaşık 400 kişiye ulaştı.

Kampanyaya öncülük eden Emin Sanpur ile Kadir Alaç, her kesimden destek aldıklarını anlattı. Özerler Mahallesi'nde market işletmeciliği yapan Emin Sanpur, kampanya için 4 mahallenin ileri gelenlerinin bir araya geldiğini belirterek, "Alt gelirli insanların yaşadığı Gündoğu, Özerler, Barış ve Güneş mahallelerinde birkaç hanemizde Covid- 19 hastalığı tespit edildi. Tespit edilen aileler hiçbir şekilde dışarı çıkamaz, insanlar ile temas kuramaz ve ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale geldi. Biz 4 mahallenin önde gelen arkadaşlarıyla bir araya geldik ve bu ailelere nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünerek, kendi kafamızda projeler üretmeye başladık ve doküman çıkardık. Onlara sıcak yemek yapalım dedik ve biz de mahalle sakinleri olarak kendi aramızda mahallemizde durumları olmayan ailelere yardım etmek için böyle bir yardım başlattık. Her gün 103 aileye sıcak yemek yardımı yapıyoruz" dedi.'DUYGU DOLU ANLAR YAŞADIK'Yardımların başlamasıyla birlikte çocukların bile ceplerindeki 5 liralarını vermek istediklerini dile getiren Sanpur, "Biz bu yardım kampanyasına başlarken inanır mısınız ilkokul, ortaokul öğrencileri de gelerek ceplerindeki 5 lira, 10 lira ile destek verdiler ve çok duygusal anlar yaşadık. Fabrikada asgari ücret ile çalışan kardeşlerimiz ceplerindeki 10'ar 20'şer lira ile destek olmaya çalıştılar. İşsiz insanlarımız bile evlerinde biriktirdikleri paradan vererek bizlere destek oldular. Esnaf arkadaşlarımızdan da aldığımız destekler ile ilk etapta 13 aileye yaptığımız destekler 103 aileye ulaşmış durumda. Yani toplamda 400 kişiye ulaşmış durumdayız" diye konuştu.'YEMEKLERİ SEVE SEVE YAPIYORUM'Kampanya kapsamında ailelere verilen yemekleri hazırlayan aşçı Hurşit Oruncak, yemekleri seve seve yaptığını söyledi. Oruncak, "Mahallemiz fakir bir mahalle olduğu için 50 hanede her bir aileye 3 kap yemek veriyoruz. Çok mutluyuz rabbim inşallah artırsın" dedi. KARANTİNANA BİZİ YANLIZ BIRAKMADILAR'Koronavirüsü yenen Fethiye Özlen, "Bu yemeği hazırlayanlardan Allah razı olsun. Bu koronayı biz 15 gün önce atlattık. Bunlar sayesinde biz her akşam sıcak yemeğimizi yedik. Projede emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi ben de katkı vereceğim" dedi. Evinde karantinada bulunan ve yemek alan Türkan Çeltik, "Bu projeyi kim hazırladıysa onlara teşekkür ediyoruz. Biz 15 gün hastalandık, bizi yalnız bırakmadılar. Her kimin emeği geçtiyse hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Proje sayesinde evlerine her akşam sıcak yemek geldiğini söyleyen Osman Çakan ise "Allah razı olsun kampanyayı düzenleyen şu kardeşlerimden. Burada bize her akşam sıcak yemek sundular. Allah razı olsun buranın yardımsever insanlarından. Bu kampanya bizim çok hoşumuza gitti" diye konuştu.

- Kırklareli