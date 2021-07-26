Düzenlenen 3 operasyonda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te farklı tarihlerde gerçekleştirilen 3 operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

E.Y'nin Cumhuriyet ve Sakıp Beygo caddelerinin kesiştiği noktadaki metruk binada uyuşturucu madde sakladığı bilgisi alan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğin de katılımıyla yapılan aramada çeşitli miktarlarda toz esrar ve metamfetamin bulundu.

Cengiz Topel Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üst aramasında da uyuşturucu nitelikte hap, Hami Efendi Caddesi'nde durdurulan bir kişinin üzerinde ise 2 fişek halinde eroin ele geçirildi.