Son Dakika Haberleri: Düzenlenen Operasyonda Yakalanan Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

Düzenlenen Operasyonda Yakalanan Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

36 dakika önce

Düzenlenen operasyonda yakalanan uyuşturucu şüphelileri adliyedeESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan uyuşturucu şüphelileri adliyede

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada; 8,26 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet 7,65 ruhsatsız tabanca ve 6 adet 7,65 mermi ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Palamut Balığının Solungacına Gizlenmiş 56 Gram Kokain Ele Geçirildi Mahalle Sakinlerinin Arazide Buldukları Mezar Polisi Alarma Geçirdi Vatandaşın Gözü Önünde Çörek Otu Yağı Üretip Kilosunu 90 Liraya Satıyor Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:07:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzenlenen Operasyonda Yakalanan Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]