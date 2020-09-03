Düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte içki üreterek halkın sağlığını tehdit eden organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, S.K. liderliğindeki kişilerin organize bir şekilde imal ettikleri sahte içkileri piyasaya sürecekleri bilgisini aldı.

Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin sahte alkolleri imal ettiği Bağcılar'daki adresler ve nakilde kullanacakları araçlar tespit edildi.

Ekipler, yakın takibe aldıkları iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İmalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramada, 1 milyon sahte etiket, 30 bin boş şişe, çeşitli içki markalarına ait logolu ve bilyeli 12 bin kapak, 10 bin TAPDK bandrolü bulundu.

Kaçak içki şişeleme deposu olarak kullanıldığı anlaşılan diğer adreste yapılan aramada da bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 160 litre sahte viski, 2 bin 250 litre sahte votka ve bin 560 litre sahte etil alkol olmak üzere toplamda 7 bin 220 litre sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ile imalatta kullanılan üretim tankerleri ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarının tamamına el konulurken, aralarında örgüt yöneticisi S.K. ile örgüt üyeleri A.A, M.B, M.D, O.Ç ve R.Ç, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.