Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceden belirlenen 3 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 25 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Diğer yandan Uşak'ın Banaz ilçesi girişinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 15 gram kokain ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 2 zanlı, gözaltına alındı.