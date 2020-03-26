Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, süt kutuları içerisine saklanmış halde 2 bin 302 sentetik uyuşturucu hap, 547,85 gram plaka esrar, 350 sentetik ecza, 127 gram metamfetamin, 22,50 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap, bir hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 9 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından maske ve eldivenli şekilde adliyeye sevk edildi.