Düzenli kolonoskopi, kolon kanserine karşı hayat kurtarıyor - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aybala Yıldız, 50 yaşın üstündeki tüm bireylerin kolon kanseri riskine karşı düzenli kolonoskopi yaptırmasının önemli olduğunu bildirdi.

Yıldız, "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kanser türünün dünyada en sık görülen kanserler arasında üçüncü sırada yer aldığına dikkati çekti.

Türkiye'de görülen ilk 5 kanser türünün dünya ve gelişmiş ülkelerle benzerlik gösterdiğini aktaran Yıldız, "Ülkemizde erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanseri en sık görülen kanser türleridir. Kolorektal (kalın bağırsak) kanserleri hem kadınlarda hem de erkeklerde üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizde görülme sıklığı erkeklerde yüz binde 22,8 ve kadınlarda ise yüz binde 13,8'dir." bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Yıldız, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve genetik nedenlerin kolon kanserinde rol oynadığına işaret ederek, erken tanı ve tedavi açısından taramaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Hastalık bazı kişilerde hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor"

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) 50-70 yaş arasındaki tüm bireylere gaitada gizli kan kiti yardımıyla 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taraması yaptığını anımsatan Yıldız, 50 yaşından sonra her 10 yılda bir de kolonoskopinin önerildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Aybala Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolon kanserine karşı 50 yaşını geçen bireylerin mutlaka kolonoskopi ile düzenli kontroller yaptırması önemli. Özellikle ailesinde kolon kanseri olan kişiler genel cerrahi uzmanına başvurarak kolon kanseri taramasını planlamalı. Çünkü hastalık bazı kişilerde hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor ve erken tespit için kolonoskopik taramalar hayati önem taşıyor.

Ayrıca dışkılama alışkanlığında değişiklikler yani düzenli bir dışkılama sıklığı varken bunun ishal ya da kabızlık lehine değişmesi, dışkıda incelme ya da dışkı ile birlikte kan gelmesi dikkate alınması gereken belirtiler arasında. Demir eksikliği anemisi de özellikle bağırsağın sağ tarafında gelişen kanserlerde görülen bir bulgudur. Kilo kaybı, iştahsızlık, karın ağrısı da hastalarda görülebilmektedir."

Kolon kanserini düzenli tarama ile önlemek mümkün

Kanserin erken evrede tespitinde cerrahi, kemoterapi ya da radyoterapi tedavilerinden birinin tercih edildiğini ama ilerledikçe tedavinin güçleştiğini dile getiren Yıldız, ilerleyen kolon kanserlerinde bulantı, kusma ve karın ağrısı ile seyreden çok daha ciddi tablolar ile karşılaşılabildiğini anlattı.

Yıldız, bazı ülkelerin düzenli tarama programlarının yanı sıra tarama programlarını yaptırmayan kişilere de yaptırım uyguladığını dikkati çekerek, "Taramalar ile birlikte önlenebilen bir hastalık olan kolon kanserinin farkında olmamız ve hastalığın getireceği fiziki zorluklar ve psikolojik stres düşünüldüğünde gerektiği zamanda çekinmeden işlemlerimizi yaptırmamız çok önemli." uyarısında bulundu.