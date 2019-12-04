Son Dakika Haberleri: Düzenli saç boyamak meme kanseri riskini artırıyor
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Düzenli saç boyamak meme kanseri riskini artırıyor

6 saat önce

Düzenli saç boyayan ve kimyasal saç düzleştirici kullanan kadınların meme kanserine yakalanma olasılığının arttığı bildirildi.

Düzenli saç boyamak meme kanseri riskini artırıyor, System.String[]

Düzenli saç boyayan ve kimyasal saç düzleştirici kullanan kadınların meme kanserine yakalanma olasılığının arttığı bildirildi.

SciTechDaily'nin haberine göre, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin 46 bin 709 kadın ile gerçekleştirdiği ve sonuçları "International Journal of Cancer" dergisinin internet sitesinde yayımlanan araştırma, düzenli saç boyayanlarda meme kanserine yakalanma riskinin, boyamayanlardan yüzde 9 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Afrika asıllı Amerikalı kadınlarda her 5 ila 8 haftada saç boyası uygulamanın, meme kanseri riskinin yüzde 60 artmasıyla ilişkisi saptanırken, bu riskin beyaz kadınlarda yüzde 8'lerde olduğu belirlendi.

Araştırmada ayrıca her 5 ila 8 haftada kimyasal saç düzleştirici kullanan kadınlarda meme kanseri olasılığının yüzde 30 arttığının gözlemlendiğine de yer verildi.

Bu arada, uzmanlarca, yarı kalıcı veya kalıcı olmayan saç boyalarıyla meme kanseri arasında benzer bir ilişki bulunmadığı da kaydedildi.

Çalışma ekibinden Alexandra White ise "Uzmanlar uzun zamandır saç boyamayla kanser arasındaki muhtemel bağlantıyı inceliyordu, ancak sonuçlar tutarsızdı. Çalışmamızda saç boyası kullanımıyla bağlantılı yüksek meme kanseri riskini görüyoruz. Etki, özellikle düzenli kullanan Afrika asıllı Amerikalı kadınlarda daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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