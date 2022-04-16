"Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur" uygulamasında 28 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika
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"Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur" uygulamasında 28 organizatör gözaltına alındı

16.04.2022 11:13
"Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur" uygulamasında 28 organizatör gözaltına alındı

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada dördü yabancı uyruklu 28 organizatör gözaltına alındı, 1629 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada dördü yabancı uyruklu 28 organizatör gözaltına alındı, 1629 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri tarafından "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, 38 bin 181 personel ve 183 dedektör köpeğin katılımıyla 8 bin 399 noktada yapıldı. Huzur uygulamasında 6 bin 434'ü metruk bina, 11 bin 73'ü umuma açık yer, 486'ı terminal olmak üzere diğer 3 bin 549 yerle birlikte toplam 21 bin 542 yer kontrol edildi.

Uygulama kapsamında 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 28 organizatör gözaltına alındı, 1629 düzensiz göçmen yakalandı.

45'i yabancı uyruklu olmak üzere 817 aranan şahıs tespit edildi, 1077'si yabancı uyruklu ve 63'ü Türk vatandaşı olmak üzere 1140 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada, 13 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobilin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca bir ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 21 mermi, 2 kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 790 paket kaçak sigara ve bir sahte kimlik ele geçirildi.

Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulamasında 28 organizatör gözaltına alındı
Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulamasında 28 organizatör gözaltına alındı
Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulamasında 28 organizatör gözaltına alındı
Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulamasında 28 organizatör gözaltına alındı
Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulamasında 28 organizatör gözaltına alındı
Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulamasında 28 organizatör gözaltına alındı

YORUMLAR
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81 ilde uygulama; 1629 düzensiz göçmen yakalandı 81 ilde uygulama; 1629 düzensiz göçmen yakalandı Muğla açıklarında lastik botta 27 düzensiz göçmen yakalandı Muğla açıklarında lastik botta 27 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, GÖÇ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulamasında 28 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika


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