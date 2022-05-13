'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı

13.05.2022 12:40
'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı

Afyonkarahisar'da da polis tarafından düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'da da polis tarafından düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Denetimde 12 metruk bina 44 park bahçe ve muhtelif yerler kontrol edilirken, 6 araç sürücüsüne ise 10 bin 140 TL para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı. Denetim 67 ekip, 291 personel ve 1 dedektör köpeğinin katılımıyla 57 noktada yapıldı. Denetimde 83'ü yabancı uyruklu olmak üzere 856 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. 12 metruk bina 44 park, bahçe ve muhtelif yer kontrol edilirken, 6 araç sürücüsüne ise 10 bin 140 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı
'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı Afyonkarahisar'da 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı POLİSTEN 'BAHAR TEMİZLİĞİ': 11 GÖZALTI POLİSTEN 'BAHAR TEMİZLİĞİ': 11 GÖZALTI

Karahisar, Tragger, Polis, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:45:01. #1.11#
SON DAKİKA: 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement