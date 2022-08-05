81 ildeki uygulamada 1414 kaçak göçmen, 25 organizatör yakalandı - Son Dakika
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81 ildeki uygulamada 1414 kaçak göçmen, 25 organizatör yakalandı

05.08.2022 15:55
81 ildeki uygulamada 1414 kaçak göçmen, 25 organizatör yakalandı

DÜZENSİZ göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amacıyla 81 ilde 32 bin 428 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Huzur-2022/8' uygulamasında, 5'i yabancı uyruklu 25 organizatör gözaltına alındı, 1414 kaçak göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 32 bin 428 personelin katılımıyla 7 bin 330 noktada düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur-2022/8" uygulamasında 21 bin 845 bina ve umuma açık yer kontrol edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında dün 32 bin 428 personel ve 156 dedektör köpek ile 7 bin 330 noktada uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 6 bin 252'si metruk bina, 10 bin 453'ü umuma açık yer ve 639'u terminal olmak üzere 21 bin 845 nokta kontrol edildi.

Uygulamada 5'i yabancı uyruklu 25 organizatör gözaltına alındı ve bin 414 düzensiz göçmen yakalandı. 71'i yabancı uyruklu 689 aranan kişi tespit edildi, 690'ı yabancı uyruklu, 117'si Türk vatandaşı 807 kişiye idari yaptırım uygulandı.

3 kamyon-kamyonet ile 3 botun düzensiz göçte kullanıldığı tespit edilen denetimlerde ruhsatsız 3 av tüfeği ve 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 16 mermi, 2 bin 513 gram esrar, 4 gram eroin, 150 gram metamfetamin, 24 ecstasy, 7 sentetik ecza, 242 bin 319 kök kenevir bitkisi, 430 paket kaçak sigara ve 195 kilogram tütün ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 81 ildeki uygulamada 1414 kaçak göçmen, 25 organizatör yakalandı - Son Dakika

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