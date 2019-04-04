Düzensiz Göçe Karşı Önlemler Artırıldı

Türkiye
'nin Avrupa
'ya açılan kapısı konumundaki Edirne
'de, düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerini önlemek amacıyla önlemler artırıldı.
Yabancı uyrukluların, çeşitli sosyal medya platformları üzerinden toplu halde sınıra gitmek amacıyla "umuda yolculuk" adı altında organize olduklarını haber alan emniyet ve jandarma, kent girişi ile sınıra giden köy yollarındaki önlemlerini çoğalttı.
İl Göç İdaresi ve kolluk kuvvetleri, koordinasyon toplantılarında bir araya gelip, olası senaryolar üzerinde önlem almaya yönelik çalışma yürütüyor.
Otobüsler ve şüpheli araçlar aranıyor
Kente girişinde şüpheli araçlar durdurularak aranıyor.
Hem polis hem de jandarma ekipleri, sınıra giden köy yolları ile sınır kapılarında devriye faaliyetlerini artırdı. Önlemler kapsamında, otogara gelen otobüsler tek tek kontrol ediliyor.
Denetimlerde yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderiliyor.
Bu arada ekipler, kısa sürede yakaladığı 50'ye yakın düzensiz göçmeni İl Göç İdaresine teslim etti.