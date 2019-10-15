Düzensiz göçle etkin mücadele olumlu sonuç veriyor

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında ülke genelinde ocak ayından bugüne kadar 336 bin 707 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında bulunan Türkiye, çevre ülkelerde yaşanan ekonomik, siyasi çalkantılar nedeniyle yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmenlerin hedefi altında bulunuyor.

Bunun önlenmesi amacıyla sınırlarda alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen düzensiz göçle mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, ocak ayından bugüne kadar 336 bin 707 düzensiz göçmen yakalandı. Sadece eylül ayında yakalanan 67 bin 371 düzensiz göçmen, tüm zamanlarda bir ay içinde yakalanan en yüksek sayı olarak dikkati çekti.

Düzensiz göçmenlerin yüzde 30'u Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, yüzde 23'ü İstanbul, yüzde 22'si İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Aydın, Antalya ve Mersin'de yakalandı.

Önlemler sayesinde geçen hafta 16 bin 789 düzensiz göçmen yakalandı. Ekim ayında yakalanan göçmen sayısının 70 bini aşması bekleniyor.

Sınır dışı edilen göçmen sayısında artış

Yürütülen çalışmalar, sadece düzensiz göçmenlerin yakalanmasıyla sınırlı kalmadı, düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinde de artış yaşandı.

Geçen ay 10 bin 720 yabancının ülkesine dönmesi sağlandı. Bu veri, tüm zamanların bir ayda geri gönderilen en yüksek yabancı sayısı olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl, 12 Ekim itibarıyla 72 bin 29 düzensiz göçmenin ülkesine dönmesi sağlandı.