Düzensiz göçle mücadele dâhilinde 6'ıncı huzur operasyonu gerçekleştirildi

Doğu sınırların batı sınırlarına kadar kaçak göç ile mücadele eden emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, ülke genelinde 2022 yılının altıncı "Huzur" operasyonunu gerçekleştirdi. Erzincan Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, toplu taşıma durak ve istasyonlarında uygulama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada 220 Türk vatandaşı, 112 yabancı uyruklu şahıs sorgulanarak 4 metruk bina ve çevresi, 75 umuma açık yer kontrolü yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere düzensiz göç ile mücadeleye yönelik çalışmaların tavizsiz bir şekilde sürdürülmeye devam edileceği belirtildi. - ERZİNCAN