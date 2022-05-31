Muğla'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 11. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapılan toplantıya, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Uşak Valisi Turan Ergün, Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ile illerin jandarma komutanları, emniyet müdürleri, sahil güvenlik komutanları, göç idaresi müdürleri ile Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel katıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, İzmir İl Göç İdaresi Müdürü Ela Şençolaklar ile Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanlığından Yarbay Umut Doğançay yaptıkları sunumlarda İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve Uşak illerinde düzensiz göçle mücadele alanındaki istatistiki verileri ve saha tespitlerini paylaştı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında iller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, önlemler, çalışmalar ile istatistiki bilgilerle ilgili istişareler yapıldı.

Toplantıda düzensiz göç yönetiminde etkinliğin artırılması, bu kapsamda valilikler koordinasyonunda kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi, iller tarafından hazırlanan göç haritaları ve belirlenen güzergahlar özelinde düzensiz göçmen hareketlerinin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması vurgulandı.

Göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ile mücadelede etkinliğin artırılması hususlarında değerlendirmelerde bulunuldu.