Düzensiz göçmen akını nedeniyle İspanya ve Fas arasındaki diplomatik kriz büyüyor - Son Dakika

Son iki günde Fas tarafından İspanya'ya 8 binden fazla düzensiz göçmenin geçişi nedeniyle İspanya ve Fas arasındaki diplomatik kriz büyümeye başladı.

Ceuta'da yaşanan gelişmelerin ardından Fas hükümeti, Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich'i istişarelerde bulunmak üzere Rabat'a çağırdı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, İspanyol basınında çıkan haberlerde, İspanya Dışişleri Bakanlığınca bugün bakanlığa çağırılan Büyükelçi Benyaich'in en kısa zamanda ülkesine gideceği belirtildi.

Benyaich, İspanyol basınına bugün yaptığı bir değerlendirmede, "Ülkeler arasındaki ilişkilerde sonuçları olan ve katlanılması gereken bazı eylemler vardır. Bu olayda da kabul edilemeyecek tavırlar olmuştur." diyerek, ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi Kovid-19 tedavisi görmesi için 22 Nisan'da gizli şekilde ülkeye getirmesinden dolayı İspanyol hükümetini üstü kapalı eleştirdi.

İspanya 1. Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo ise yaşanan son gelişmelerle ilgili "Fas büyükelçisinin istişare için ülkesine çağırılması beni üzüyor." değerlendirmesinde bulunarak, "karşılıklı çıkarlardan dolayı iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeleceğine inandığını" vurguladı.

Diğer yandan İspanya'da aşırı sağ görüşlü bazı gruplar Fas'ın Madrid Büyükelçiliği önünde toplanarak, Fas yönetimini "Ceuta'yı işgal etmekle", İspanya'daki sol koalisyon hükümetini de "Ceuta'yı koruyamamakla" suçladı.

Fas ile yaşanan krizden dolayı, bugün Paris'e yapacağı ziyareti iptal eden Başbakan Pedro Sanchez ise İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları Ceuta ve Melilla özerk kentlerine gitmişti.

Avrupa Birliği'nin (AB) desteğini alan ve krizi en kısa sürede sonlandırmaya çalışan Sanchez, Fas yönetimine sınırlara saygı göstermesi çağrısında bulunarak, "İspanya'nın toprak bütünlüğü her şekilde savunulacaktır." mesajını vermişti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de gelişmelere ilişkin Twitter hesabından "Tüm desteğimiz ve dayanışmamız İspanya ile. İspanya sınırları Avrupa Birliği sınırlarıdır. AB ve Fas arasındaki güçlü bir ilişkide, iş birliği, güven ve paylaşılan taahhütler temel olmalıdır." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

İspanya ile Fas arasındaki kriz

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'dan itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek son iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçti.

İspanya İçişleri Bakanlığı şimdiye kadar 4 bin düzensiz göçmenin Fas'a geri gönderildiğini duyurdu.

Geçmişte örneği olmayan ve rekor sayıda düzensiz göçmenin geldiği Ceuta'da tam bir kaos yaşanırken, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göçmenlerin depolarda ya da sokak ortalarında polisin oluşturduğu güvenlik koridorlarında tutulmaya çalışıldığı görüldü.

Sınırda güvenliği sağlamak için binden fazla polis ve jandarmayı Ceuta'ya gönderen İspanyol hükümeti, ayrıca 3 alay ve 3 tabur askeri de bölgeye sevk etti.

Sınırdan yürüyerek geçişler durdurulsa da halen çok sayıda düzensiz göçmenin denize atlayıp yüzerek İspanya tarafına geçmeye çalıştığı bildirildi.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.