Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı - Son Dakika
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Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı

26.03.2022 11:30
Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda gerekli izinleri olmayan 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda gerekli izinleri olmayan 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent merkezi ve ilçelerde 16 metruk bina, 74 umuma açık yer ve 3 terminalde denetim yapıldı. 123'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 7 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı. Sorgulama sonucu Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 6 yabancı şahıs tespit edilirken, şahıslardan yaşı küçük olan 2 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer 4 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı işlemleri gerçekleştirilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı
Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı

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Karahisar, Polis, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı - Son Dakika


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