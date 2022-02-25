Düzensiz göçmen denetiminde belgeleri olmayan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında polis ekipleri kent merkezi ile birlikte toplu ulaşım araçlarında denetim yaptı. 624 şahsın sorgulandığı denetimlerde, gerekli belgeleri olmayan 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Denetimler Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Denetimler kent merkezi başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarında yapıldı. Denetimlerde yabancı uyruklu şahısların kimlik ve belge kontrolleri yapıldı. 624 kişinin kimlik sorgulamasının gerçekleştirildiği denetimler esnasında üzerinden kimlik ve gerekli belgeleri bulunmayan yabancı uyruklu 4 kişi yakalanırken, şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR