Üye Girişi
Düzensiz göçmen, Ege Denizi'nden yaralı kurtarılıp hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Düzensiz göçmen, Ege Denizi'nden yaralı kurtarılıp hastaneye kaldırıldı

10.02.2022 11:18
Düzensiz göçmen, Ege Denizi'nden yaralı kurtarılıp hastaneye kaldırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunan güvenlik güçlerinden kaçarken botun kayalıklara çarpması sonucu yaralanan Yemenli düzensiz göçmen kadının, mahsur kaldığı bölgeden kurtarılarak, hastanede tedaviye alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunan güvenlik güçlerinden kaçarken botun kayalıklara çarpması sonucu yaralanan Yemenli düzensiz göçmen kadının, mahsur kaldığı bölgeden kurtarılarak, hastanede tedaviye alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege, bir can pazarına daha şahitlik etti. Sorumlular sorumsuz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 gün önce Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dipburun Jandarma Karakolu'na gelen Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmen, sahilde ayağından yaralı kadın düzensiz göçmen olduğunu belirterek, yardım istedi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kadının mahsur kaldığı, karadan ulaşım olmayan bölgeye bot ile geldi. Yunan güvenlik güçlerinden kaçarken botun kayalıklara çarpması sonucu ayağından yaralanan kadın, kurtarılarak Kuşadası'na getirildi. Ambulansa alınan kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı.

'CAN YELEKSİZ DENİZE ATILDIK'Yemen uyruklu düzensiz göçmen de botta 20 kişi olduklarını belirterek, "Sisam Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik botunu gördük, panikleyerek kayalıklara çarptık ve bu esnada bir kadın ayağından yaralandı. 17 düzensiz göçmen Yunan ekipleri tarafından yakalandı, 3 kişi kaçarak Sisam Adası'na çıktık ve hastaneye ulaştık. Arkadaşımızın ayağında derin bir yara olmasına rağmen tedavi edilmeden polis tarafından elleri ve gözleri bağlanarak darbedildik,  değerli eşyalarımız alındı. Bota bindirilerek Türk Karasularına yakın bir noktada can yeleksiz olarak denize atıldık ve yüzerek sahile çıkmayı başardık. Türk bayrağını gördüğümüzde jandarma karakoluna giderek yardım talep ettik" dedi.BAKAN SOYLU: SORUMLULAR SORUMSUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ege, bir can pazarına daha şahitlik etti. Sorumlular sorumsuz. Vicdanını rafa kaldıran Avrupa, seyretmeye devam ediyor. Avrupa Birliği ve Frontex, kafalarını kuma gömüp seyrettiği her gün, bu insanlık suçuna daha fazla ortak oluyorlar" dedi.


Düzensiz göçmen, Ege Denizi'nden yaralı kurtarılıp hastaneye kaldırıldı
Düzensiz göçmen, Ege Denizi'nden yaralı kurtarılıp hastaneye kaldırıldı
Düzensiz göçmen, Ege Denizi'nden yaralı kurtarılıp hastaneye kaldırıldı
Düzensiz göçmen, Ege Denizi'nden yaralı kurtarılıp hastaneye kaldırıldı
Düzensiz göçmen, Ege Denizi'nden yaralı kurtarılıp hastaneye kaldırıldı
YORUMLAR
500

Süleyman Soylu, Ege Denizi, Yunan, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düzensiz göçmen, Ege Denizi'nden yaralı kurtarılıp hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:15 Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler iddiası: Gözaltındakilerden biri Mustafa Söylemez!
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor
11:13 Elektrik faturaları için vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda!
11:11 Kanunsuz Topraklar'ın final bölümünde neler oldu? Hamile Gülfem, bebeğini kucağına alabilecek mi?
11:01 Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!
11:01 Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası!
10:57 Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilenleri cevapladı: Alınmayacak ama...
10:54 İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, bambaşka birine döndü
10:46 80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:25:38. #1.11#
SON DAKİKA: Düzensiz göçmen, Ege Denizi'nden yaralı kurtarılıp hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement