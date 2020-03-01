Düzensiz göçmen hareketliliği artıyor - Son Dakika

Düzensiz göçmen hareketliliği artıyor
6 saat önce
Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'ye gelmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:12 Kaynak: AA
Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'ye gelmeye devam ediyor.
Pazarkule Sınır Kapısı önündeki tampon bölgede kamp kuran binlerce düzensiz göçmen, Avrupa'ya gitmek istiyor.
Son Dakika İzmir'de göçmen hareketliliği başladı Fransa'da koronavirüsü vaka sayısı 100'e ulaştı Karayoluyla avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi Midilli'de halk, mültecilerin kıyıya çıkmasına engel oldu