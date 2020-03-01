Düzensiz göçmen hareketliliği artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmen hareketliliği artıyor - Son Dakika

Düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

6 saat önce

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'ye gelmeye devam ediyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'ye gelmeye devam ediyor.

Pazarkule Sınır Kapısı önündeki tampon bölgede kamp kuran binlerce düzensiz göçmen, Avrupa'ya gitmek istiyor.

Düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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