Düzensiz göçmen hareketliliği artıyor - Son Dakika

Düzensiz göçmen hareketliliği artıyor
13 dakika önce
Avrupa'ya geçmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:11 Kaynak: AA
Avrupa'ya geçmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Meriç Nehri'nin kıyısındaki bekleyişi sürdü.
Son Dakika Sınırı geçen göçmen: Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular "Ruslardan başka türlü dost olur" diyen Adil Gür hakkında suç duyurusu! Umreden gelen yolculara İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs kontrolü yapıldı Son dakika: Komedyen Atalay Demirci FETÖ'den 5 yıl hapis cezası aldı