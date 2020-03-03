Düzensiz göçmen hareketliliği artıyor - Son Dakika
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Düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

13 dakika önce

Avrupa'ya geçmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Meriç Nehri'nin kıyısındaki bekleyişi sürdü.

Düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

Meriç Nehri, İstanbul, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:11 Kaynak: AA
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