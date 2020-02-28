Düzensiz göçmen hareketliliği devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmen hareketliliği devam ediyor - Son Dakika

Düzensiz göçmen hareketliliği devam ediyor

6 saat önce

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği devam ediyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, özellikle Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı civarında bekliyor.

Tel çitle korunan alanın yakınında bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri geri çekilmeleri için zaman zaman ses bombası atıyor, araçlarının sirenini çalıyor.

Başlayan sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan düzensiz göçmenler, yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışıyor.

Düzensiz göçmen hareketliliği devam ediyor

Yunanistan, İstanbul, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan güvenlik güçleri, göçmenlerin geçişini engellemek için jiletli barikatlar kurdu
Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 05:03:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzensiz göçmen hareketliliği devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]