Düzensiz Göçmen Hareketliliği - Edirne

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, son günlerde artan düzensiz göçmen hareketliliğinin "Avrupa'ya düzensiz göçmen alınacakmış" şeklinde yapılan provokatif paylaşımlardan kaynaklandığını belirterek, "Söylentiye inanıp organizasyon kapsamında kente gelenlerle ilgili ek tedbirler alındı.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, son günlerde artan düzensiz göçmen hareketliliğinin "Avrupa'ya düzensiz göçmen alınacakmış" şeklinde yapılan provokatif paylaşımlardan kaynaklandığını belirterek, "Söylentiye inanıp organizasyon kapsamında kente gelenlerle ilgili ek tedbirler alındı. İllegal olarak hiçbir şekilde kimsenin ülkemize gelmesine ve ülkemizden de başka ülkelere gitmesini istemiyoruz." dedi.



Sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden aralarında oluşturdukları "Umuda yolculuk/ Umut kervanı" adlı gruplarda yayılan "sınır kapılarının açılacağı, geçişlere izin verileceği" söylentisine inanan düzensiz göçmenlerin kente gelmeye devam ediyor. Güvenlik güçleri, 4 Nisan Perşembe gecesinden bu yana başlayan düzensiz göçmen hareketliliğinde 2 binin üzerinde göçmen yakaladı.



Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında var olan tedbirlerini artırdıklarını söyledi.



Son günlerdeki düzensiz göçmen hareketliliğinin "Avrupa'ya düzensiz göçmen kabul edileceği" yönünde yayılan asılsız söylenti üzerine arttığını anlatan Kurt, şunları kaydetti:



"İllegal olarak hiçbir şekilde kimsenin ülkemize gelmesine ve ülkemizden de başka ülkelere gitmesini istemiyoruz. Buna da fırsat vermek istemiyoruz. Bütün gücümüzü, gayretimizi bu iş için harcıyoruz. Son zamanlarda yaptığımız çalışmalarda, ülkemizde bulunan bazı misafirlerimizin veyahut korunmak için ülkemize gelen insanların sanki Avrupa'ya düzensiz göçmen alınacakmış gibi provokatif amaçlı paylaşımlar yaptıklarını ve bu kapsamda ilimize yönlendirildiklerini gördük. Ülkemiz bütün uluslararası yükümlülükleri yerine getirmekte, kanunlara uygun olarak hareket etmektedir. Bununla ilgili çalışmalarımızı canla, başla devam ettiriyoruz."



Söylentiye inanıp organizasyon kapsamında kente gelenlerle ilgili ek tedbirler alındığının altını çizen Kurt, "İlimiz genelindeki yol kontrol noktalarımızı Sayın Valimizin direktifleri doğrultusunda artırdık. Komşu illerimizle koordine kurmak suretiyle düzensiz göçmenlerin Edirne'ye ulaşmalarını önleme yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bunda başarılı olduğumuzu görüyorum." dedi.



Ali Kemal Kurtdüzensiz göçmenEDİRNE

Muhabir Salih Baran

Yayınlayan Sibel Kurtoğlu

4Y-18152475 09-04-2019 10: 35 Edirne

Yayınlayan Servis: Edirne Kategori:

Genel

Bülten:

GenelInternetYerelEdirne

"Söylentiye" inanan düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor

Son günlerde "sınır kapılarının açılacağı, geçişlere izin verileceği" yönündeki söylentiler üzerine, düzensiz göçmenler kara ve demir yolu ile Edirne'ye geliyor

Kentte 4 Nisan Perşembe gecesinden bu yana güvenlik güçleri 2 binin üzerinde göçmen yakaladı

Güvenik güçleri, 4 yıl önce yaşanan düzensiz göçmen toplanmasına benzer bir durumun yaşanmaması için 24 saat esaslı yoğun tedbirlerini sürdürüyor

Son günlerde "sınır kapılarının açılacağı ve geçişlere izin verileceği" yönündeki söylentilerin artması üzerine, düzensiz göçmenlerin kara ve demir yoluyla Edirne'ye gelişleri sürüyor.



Sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden aralarında oluşturdukları "Umuda yolculuk/ Umut kervanı" adlı gruplarda yayılan "sınır kapılarının açılacağı, geçişlere izin verileceği" söylentisine inanan düzensiz göçmenlerin kente gelmeye devam ediyor.



Edirne Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sınıra giden tüm yollarda ve şehir içinde aldıkları tedbirler sayesinde gelişlerde düşüş kaydedilse de dedikoduya inanan düzensiz göçmenler kara ve demir yolu ile kente geliyor.



İstanbul - Edirne yolu üzerindeki il ve ilçelerde de alınan tedbirler sayesinde 4 yıl önceki düzensiz göçmen toplanması yaşanmasa da bunun önlenmesi için güvenlik güçleri 24 saat esaslı yoğun tedbirlerini sürdürüyor.



Güvenlik güçleri, 4 Nisan Perşembe gecesinden bu yana başlayan düzensiz göçmen hareketliliğinde 2 binin üzerinde göçmen yakaladı.



İl Göç İdaresi'ne teslim edilen düzensiz göçmenlerin gerekli işlemlerinin yapılması sonrası başka geri gönderme merkezlerine sevkleri yapılıyor.



4 yıl önce de benzer bir durum yaşanmıştı

"Almanya'nın sığınmacı kabul edeceği ve sınır kapılarının açılacağı" söylentilerini kendi aralarında yayan düzensiz göçmenler, 2015 yılında da Edirne'ye akın etmişti.

Yunanistan'a geçmek için bazıları yürüyerek Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen önce TEM Otoyolu kenarında beklemiş, daha sonra sınıra yürüyüşe geçmişti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çabaları sonrası ada konumundaki tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı alanına getirilen sığınmacılar, burada da Avrupa hayaliyle yaklaşık 10 gün boyunca beklemişti.

Düzensiz göçmenler ikna edilerek gitmek istedikleri illere nakledilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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