Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (1) - Son Dakika

Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (1)
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Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:38 Kaynak: AA
Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Avrupa'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne'ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.
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