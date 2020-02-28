Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (1) - Son Dakika

Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (1)

6 saat önce

Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı.

Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Avrupa'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne'ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.

Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (1)

Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım
Miçotakis: "Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek" Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 19:58:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]