Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (2) - Son Dakika

Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (2)
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Avrupa sınırındaki kentin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:03 Kaynak: AA
Avrupa sınırındaki kentin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.
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