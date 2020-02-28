Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (2) - Son Dakika

Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (2)

6 saat önce

Avrupa sınırındaki kentin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.

Avrupa sınırındaki kentin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.

Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (2)

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:03 Kaynak: AA
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