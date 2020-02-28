Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (4) - Son Dakika

Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (4)

6 saat önce

Göçmenlerin görüntüleri Göçmenlerle röportaj EDİRNE - Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı.

Göçmenlerin görüntüleri

Göçmenlerle röportaj EDİRNE - Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Avrupa'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmenler Edirne'ye gelerek sınıra doğru yaya olarak ilerliyor.

Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (4)

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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