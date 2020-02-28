Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (4) - Son Dakika

Düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (4)
6 saat önce
Göçmenlerin görüntüleri Göçmenlerle röportaj EDİRNE - Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:30 Kaynak: AA
Göçmenlerin görüntüleri
Göçmenlerle röportaj EDİRNE - Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Avrupa'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmenler Edirne'ye gelerek sınıra doğru yaya olarak ilerliyor.
Son Dakika Sınıra gitmek isteyen mülteciler, otobüse binerken birbirlerini ezdiler Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor