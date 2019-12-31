Düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Mersin'de düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Mersin'de düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan çeteyi 3 ay boyunca takibe aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla organizatörlerin 4,5 bin dolar aldıkları düzensiz göçmenleri, tırlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) götürmeyi planladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, tır dorselerinin alt kısmına göçmenlerin gizlice girip çıkabilmeleri için düzenek kurduktan sonra mali değeri düşük olan yükleri KKTC'ye götürmek üzere beyanname oluşturdukları tespit edildi.

Liman görevlilerini yanıltmak amacıyla yasal yüklü tırı önceden limana sokup güvenlik önlemlerini atlatmayı hedefleyen şüphelilerin, kameraların görmeyeceği bir noktada düzensiz göçmenleri önce gemiye, sonrasında da özel düzenek yardımıyla tırın içine almayı planladıkları ortaya çıkarıldı.

Bunun üzerine Mersin, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekiplerce 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı. Polis operasyonlarda 30 düzensiz göçmeni de yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk etti.

Zanlıların kullandığı tır ve dorselere de el konuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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