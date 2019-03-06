Düzensiz Göçmen Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeyi planlayan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeyi planlayan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçe girişinde yaptığı denetim sırasında A.Y. yönetimindeki 34 TGG 05 plakalı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde 3 Cezayirli düzensiz göçmen yakalandı, 1 şişme bot ile can yelekleri ele geçirildi.
Sürücü A.Y. gözaltına alınırken, İstanbul
'dan yola çıktıkları ve botla Meriç Nehri
'nden Yunanistan
'a geçme planları olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:01 Kaynak: AA
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