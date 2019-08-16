Düzensiz göçmen operasyonu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 115 düzensiz göçmenin yakalanma anı drone ile görüntülendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 115 düzensiz göçmenin yakalanma anı drone ile görüntülendi. Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:28 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik ekipleri, Karaada, Gümbet, Yalıkavak ve Bağla açıklarında, dört lastik bot ve fiber tekneyi durdurdu.
Deniz araçlarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye, Filistin, Yemen ve Irak uyruklu 115 düzensiz göçmen yakalandı.
Turgutreis Limanı'na getirilen ve yakalanma anları drone ile görüntülenen düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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