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Düzensiz göçmen operasyonu

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 99 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonu sonucunda yakalandılar.

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 99 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonu sonucunda yakalandılar.

Alınan bilgilere göre Kuzey Ege de Müsellim boğazında yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri gece ve sabah saatlerinde yaptıkları 2 ayrı operasyonda yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile gitmeye çalışan 99 Düzensiz göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik "TCSG 107" Bot komutanlığı ekiplerinin Kadırga burnu açığında yaptıkları operasyonda lastik bot ile Midilli adasına kaçmak isteyen 47 Afganistan uyruklu ile 1 de İran uyruklu olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen yakaladı, aynı komutanlık Bababurnu mevkii açıklarında yaptıkları başka bir operasyonda ise yine Midilli adsına gitmek iseyen Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen daha yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Düzensiz göçmen operasyonu

Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:01 Kaynak: AA
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