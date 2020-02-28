Düzensiz göçmen sınırdaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmen sınırdaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Düzensiz göçmen sınırdaki bekleyişi sürüyor

6 saat önce

Göçmenlerden detaylar Düzensiz göçmenlerin ateş yakarak beklemesinden genel ve detay görüntüler EDİRNE - Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor.

Göçmenlerden detaylar

Düzensiz göçmenlerin ateş yakarak beklemesinden genel ve detay görüntüler EDİRNE - Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor. Avrupa'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmenler Edirne'ye gelerek sınıra doğru yaya olarak ilerliyor. Bazı düzensiz göçmenler ateş yakarak sınırda bekliyor.

Düzensiz göçmen sınırdaki bekleyişi sürüyor

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:19 Kaynak: AA
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