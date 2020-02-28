Düzensiz göçmen sınırdaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Göçmenlerden detaylar

Düzensiz göçmenlerin ateş yakarak beklemesinden genel ve detay görüntüler EDİRNE - Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor. Avrupa'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmenler Edirne'ye gelerek sınıra doğru yaya olarak ilerliyor. Bazı düzensiz göçmenler ateş yakarak sınırda bekliyor.