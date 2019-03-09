Son Dakika Haberleri: Düzensiz Göçmen Taşırken Ele Geçirilen Tekne Yata Dönüştürülecek

Düzensiz Göçmen Taşırken Ele Geçirilen Tekne Yata Dönüştürülecek

1 saat önce

Çanakkale Boğazı'nda düzensiz göçmen taşıdığı sırada ele geçirilen ve ihale yoluyla satılan tekne, bakım ve onarım çalışmalarının ardından özel yat olarak kullanılacak.

Düzensiz Göçmen Taşırken Ele Geçirilen Tekne Yata Dönüştürülecek, System.String[]
Çanakkale Boğazı'nda düzensiz göçmen taşıdığı sırada ele geçirilen ve ihale yoluyla satılan tekne, bakım ve onarım çalışmalarının ardından özel yat olarak kullanılacak.

Yunanistan'ın Limni Adası'na Afganistan ve Suriye uyruklu 80 düzensiz göçmeni taşıdığı sırada sahil güvenlik unsurlarınca 19 Kasım 2015'te düzenlenen operasyonda ele geçirilen 23 metre boyundaki "Amore-48" isimli teknenin satışı yapıldı.

Ezine Mal Müdürlüğünce düzenlenen ihalede bir iş adamı tarafından alınan tekne, İstanbul Tuzla'daki bir tersaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Yelken donanımına sahip teknenin, bakım ve onarım çalışmalarının ardından özel yat olarak kullanılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:21 Kaynak: AA

Suriye, Afganistan, Yunanistan, Çanakkale Boğazı, Güncel
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