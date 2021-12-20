Düzensiz göçmeni darp edip parasını alan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde düzensiz göçmeni darp ederek cep telefonunu ve bir miktar parasını alan şahıs sınırda yakalanarak tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Saray ilçesi Bakışık sınır hattında 15 Aralık 2021 tarihinde Ş.E. isimli düzensiz göçmene ait cep telefonu ve bir miktar paranın yağmalanarak darp edilmesi olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Olay şüphelisinin tespiti maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahsın S.K. olduğu ve sınır hattında bir evde saklandığı bilgisi alınması üzerine 20 Aralık 2021 tarihinde JASAT ekipleri tarafından operasyon yapılmıştır. Operasyon sonucu yağmaladığı cep telefonu ve paralarla yakalanarak adli makamlara sevk edilen S.K. tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN