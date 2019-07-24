Düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu çıktı
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Van'ın Çaldıran ilçesinde üzerinden uyuşturucu çıkan düzensiz göçmen gözaltına alındı.
Van Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:15 Kaynak: AA
'ın Çaldıran
ilçesinde üzerinden uyuşturucu çıkan düzensiz göçmen gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda ilerleyen bir şüpheliyi durdurdu.
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Düzensiz göçmen gözaltına alındı.
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