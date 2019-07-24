Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu çıktı
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Düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu çıktı

52 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde üzerinden uyuşturucu çıkan düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu çıktı, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde üzerinden uyuşturucu çıkan düzensiz göçmen gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda ilerleyen bir şüpheliyi durdurdu.
Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklunun üst aramasında 147 gram esrar ile 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Düzensiz göçmen gözaltına alındı.
Jandarma, Çaldıran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:15 Kaynak: AA
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