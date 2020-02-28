Düzensiz göçmenler Avrupa'ya gitmek amacıyla toplandı - Son Dakika
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Düzensiz göçmenler Avrupa'ya gitmek amacıyla toplandı

6 saat önce

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Edirne'ye gidiyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Edirne'ye gidiyor. Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda toplanan Suriyeli göçmenler Edirne'ye gitmek için bekliyor.

Düzensiz göçmenler Avrupa'ya gitmek amacıyla toplandı

Menderes, Edirne, Avrupa, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:25 Kaynak: AA
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