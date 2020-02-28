Düzensiz göçmenler Avrupa'ya gitmek amacıyla toplandı - Son Dakika

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Düzensiz göçmenler Avrupa'ya gitmek amacıyla toplandı
6 saat önce
Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Edirne'ye gidiyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:25 Kaynak: AA
Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Edirne'ye gidiyor. Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda toplanan Suriyeli göçmenler Edirne'ye gitmek için bekliyor.
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