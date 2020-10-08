Düzensiz göçmenler drone destekli denetimde yakalandı - Son Dakika

Düzensiz göçmenler drone destekli denetimde yakalandı
08.10.2020 17:59
Düzensiz göçmenler drone destekli denetimde yakalandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan drone destekli denetimlerde 4 kişilik düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler drone destekli denetimde yakalandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan drone destekli denetimlerde 4 kişilik düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde drone destekli denetim yapıldı. Araçlar polis ekipleri tarafından tek tek durdurulup araçlar köpeklerle arandı. Gerçekleştirilen denetimlerde bir araç içerisinde 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri aracında taşıyan 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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