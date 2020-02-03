Düzensiz göçmenler göz taramasından geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Düzensiz göçmenler göz taramasından geçirildi - Son Dakika

Düzensiz göçmenler göz taramasından geçirildi

6 saat önce

Van'da Geri Gönderme Merkezinde kalan düzensiz göçmenler göz taramasından geçirildi.

Düzensiz göçmenler göz taramasından geçirildi, System.String[]

Van'da Geri Gönderme Merkezinde kalan düzensiz göçmenler göz taramasından geçirildi.


İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afganistan, Pakistan, Suriye gibi ülkelerden yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmen çocukların bazıları göz şikayeti yaşadı.

Bunun üzerine İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğiyle Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Toplum Sağlığı Birimi koordinasyonunda düzensiz göçmenlere yönelik sağlık taraması yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 18 yaş altındaki 40 çocuk, göz taramasından geçirildi. Kontrollerde 8 çocuğa gözlük verildi, 12 çocuğun da medikal tedavisine başlandı.

Afganistan, Pakistan, Suriye, Van, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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