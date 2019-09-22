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Düzensiz göçmenler kaza yapınca yakalandı

8 dakika önce

Muğla'nın Ula ilçesinde kaza yapan minibüsteki 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler kaza yapınca yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Ula ilçesinde kaza yapan minibüsteki 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Ula- Akyaka kara yolunun Sakar Geçidi mevkisinde sürücüsünün kim olduğu belirlenemeyen 34 EF 6282 plakalı minibüs yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, minibüsün düzensiz göçmenleri taşıdığını ve kazadan sonra göçmenlerin ormanlık alana kaçtığını belirledi. Ekiplerin bölgede yaptığı araştırma sonunda aralarında kadın ve çocukları da bulunduğu Afgan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Kazada hayatını kaybeden veya yaralananın olmadığı anlaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Güvenlik güçleri, yasa dışı geçişi organize ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

Jandarma, Muğla, Ula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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