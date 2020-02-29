Düzensiz göçmenler ormanlık arazide ateş yakarak ısınmaya çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenler ormanlık arazide ateş yakarak ısınmaya çalışıyor - Son Dakika

Düzensiz göçmenler ormanlık arazide ateş yakarak ısınmaya çalışıyor

6 saat önce

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin müdahalesine maruz kalıyor, soğuk hava ve zorlu şartlarla mücadele ediyor.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin müdahalesine maruz kalıyor, soğuk hava ve zorlu şartlarla mücadele ediyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele sürüyor.

Sınır kapısında toplanan yaklaşık 3 bin düzensiz göçmen, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor.

Yunan polisi havaya ateş açarak düzensiz göçmenleri kapıdan uzaklaştırmaya çalışıyor.

Yaklaşık 750 düzensiz göçmen, Yunan polisinin tel ve jilet kullanarak oluşturduğu tampon bölgede, kapıların açılacağı umuduyla bekliyor.

Geceyi ormandan topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışarak geçiren, aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu düzensiz göçmenler, bir taraftan da olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Gece yağış nedeniyle ıslanan toprak zeminde naylonlarla soğuktan korunmaya çalışan düzensiz göçmenler, açlıkla da mücadele veriyor.

Edirne Valiliği ve bazı sivil toplum kuruluşları insani yardım yapsa da düzensiz göçmenlerin sayısının giderek artması, yardımların yetersiz kalmasına neden oluyor.

Düzensiz göçmenler ormanlık arazide ateş yakarak ısınmaya çalışıyor

Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği düzensiz göçmenler nehir ortasında kaldı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği düzensiz göçmenler nehir ortasında kaldı Son Dakika: Donald Trump: Türkiye'nin Patriot füze talebiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyoruz

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:20:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzensiz göçmenler ormanlık arazide ateş yakarak ısınmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]