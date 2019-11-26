Düzensiz göçmenler otoyolda yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen, otoyolda yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen, otoyolda yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, E-80 Otoyolu eski gişeler mevkisinde yaya grubu durdurdu.
Kontrollerde, pasaportları bulunmadığı tespit edilen 6 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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