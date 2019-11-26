Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenler otoyolda yakalandı
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Düzensiz göçmenler otoyolda yakalandı

6 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen, otoyolda yakalandı.

Düzensiz göçmenler otoyolda yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen, otoyolda yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, E-80 Otoyolu eski gişeler mevkisinde yaya grubu durdurdu.

Kontrollerde, pasaportları bulunmadığı tespit edilen 6 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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