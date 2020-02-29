Düzensiz göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekliyor - Son Dakika

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Düzensiz göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekliyor
6 saat önce
Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:09 Kaynak: AA
Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği devam ediyor. Düzensiz göçmenler Yunanistan tarafına geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekliyor. Düzensiz göçmenlere insani yardım kapsamında yiyecek ve su ikram edildi.
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