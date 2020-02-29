Düzensiz göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekliyor - Son Dakika

Düzensiz göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekliyor

6 saat önce

Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği devam ediyor.

Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği devam ediyor. Düzensiz göçmenler Yunanistan tarafına geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekliyor. Düzensiz göçmenlere insani yardım kapsamında yiyecek ve su ikram edildi.

Düzensiz göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekliyor

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(4)
Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 20:16:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzensiz göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]