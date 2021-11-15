Düzensiz göçmenler Polonya sınırına dayandı (2) - Son Dakika

Düzensiz göçmenlerin çocuklarıyla beraber sınır hattı boyunca yürüyüşü

Çocukların kameraya el sallaması

Düzensiz göçmenlerin sınır hattındaki ara bölgeye girmesi

Polonya güvenlik güçlerinin sınır hattında aldığı önlem

Avrupa hayali kuran göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişine Belarus içlerinden gelen yeni sığınmacı gruplar da dahil oldu. Polonya güvenlik güçleri, sınır kapısının Belarus tarafında bekleyen göçmenlerin Polonya'ya geçişini engellemek için emniyet tedbirlerini artırdı. Helikopter destekli askeri birliklerin sınır hattındaki sıkı kontrolü devam ederken çocuklarıyla beraber bölgeye gelen göçmenler, sınır tellerine kadar dayandı.