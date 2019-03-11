Son Dakika Haberleri: Düzensiz Göçmenler "Radara" Yakalandı

Düzensiz Göçmenler "Radara" Yakalandı

32 dakika önce

Sahil Güvenlik ekipleri Enez açıklarında 5'i kadın 32 düzensiz göçmeni Yunanistan'a geçmeden yakaladı.

Düzensiz Göçmenler
Sahil Güvenlik ekipleri Enez açıklarında 5'i kadın 32 düzensiz göçmeni Yunanistan'a geçmeden yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Enez açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu durdurdu. Bottaki Afganistan uyruklu 5'i kadın 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Yunanistan, Enez, Güncel
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